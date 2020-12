Zwei Männer sind in einem Supermarkt in Wiesbaden wegen der Corona-Abstandsregeln in Streit geraten. Ein 57-Jähriger stand Freitagabend an einem Kühlregal, als ein 30-Jähriger dicht neben ihn trat. Der Ältere wies den Jüngeren zurecht, der ihm daraufhin dicht auf den Fersen durch den Markt folgte. Schließlich sprühte der 57-Jährige seinem Verfolger Pfefferspray ins Gesicht.