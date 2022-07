Parteien stellen Kooperationsvertrag vor

per Mail teilen

Über ein Jahr nach der Kommunalwahl in Hessen haben in Wiesbaden haben die Parteien Grüne, SPD, Linke und Volt ihren sogenannten Kooperationsvertrag vorgestellt. Das Viererbündnis hat mitgeteilt, welche Themen in der Stadtpolitik künftig angegangen werden sollen. Im Mittelpunkt stehe unter anderem der Klimawandel. Bis 2035 soll die Stadt klimaneutral werden, teilten die Parteien mit.

Außerdem soll die Kinderbetreuung ausgebaut werden. Der Vertrag beinhalte zudem ein Programm um Kinderarmut und Wohnungslosigkeit zu bekämpfen. Der Kooperationsvertrag muss noch Mitte Juli von den Gremien der vier Parteien abgesegnet werden. Mit ihren zusammen 42 Sitzen verfügen sie über eine Mehrheit im Wiesbadener Stadtparlament. Insgesamt verfügt es über 81 Sitze.