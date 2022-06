Bei einem Verkehrsunfall in der Wiesbadener Innenstadt ist am späten Sonntagabend ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist der 42-Jährige auf der Dotzheimer Straße in Richtung Innenstadt gefahren. Auf der Höhe Loreleiring habe ein Autofahrer den Motorradfahrer aber übersehen und sei mit ihm zusammengestoßen. Der Motorradfahrer sei in der Folge in ein Krankenhaus gebracht worden. Er schwebt laut Polizei aktuell in Lebensgefahr.