Positive Bilanz für Sternschnuppenmarkt

per Mail teilen

Die Stadt Wiesbaden zieht trotz der Corona-Auflagen eine positive Bilanz ihrer Weihnachtsmärkte. Der Sternschnuppenmarkt und auch speziell der Kinder-Sternschnuppenmarkt seien gut angenommen worden, heißt es in einer Mitteilung. Rund 550.000 Personen hätten beide Sternschnuppenmärkte über die gesamte Laufzeit besucht. Zwar habe es in den Wochen vor Weihnachten wegen der Corona-Auflagen und auch wegen des schlechten Wetters Umsatzeinbußen bei den Beschickern gegeben, doch grundsätzlich hätten die Geschäfte gestimmt, so der Wiesbadener Wirtschaftsdezernent Oliver Franz (CDU).