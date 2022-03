Statement für den Frieden

In Wiesbaden werden Donnerstag Abend das Congress-Center und das Kurhaus in den Regenbogenfarben des Friedens angeleuchtet. Die Stadt beteiligt sich an der Aktion #lightforpeace2022 - was soviel heißt, wie ein Licht für den Frieden. Es soll ein sichtbares Signal gegen den Krieg in der Welt sein. Beide Gebäude in Wiesbaden werden zwei Stunden lang bunt angestrahlt. Damit bekunde Wiesbaden auch öffentlich sichtbar seine Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“, sagte Wiesbadens Bürgermeister Franz.