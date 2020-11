per Mail teilen

Ein Mann aus Mainz hat in Wiesbaden-Biebrich eine Handgranate aus dem Rhein geangelt. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Mann magnetische Gegenstände. Als er die amerikanische Granate aus dem Zweiten Weltkrieg bemerkte, ließ er sie vorsichtig am Ufer ab. Die Polizei sperrte den Bereich am Wiesbadener Rheinufer ab, bis der Kampfmittelräumdienst die Waffe abholte.