Eine Frau hat auf der B42 bei Wiesbaden ihr Baby auf dem Rücksitz ihres Autos zur Welt gebracht. Ihr Ehemann diente als Geburtshelfer. Er wurde telefonisch angeleitet.

Das Ehepaar aus dem hessischen Rüdesheim war am Donnerstagnachmittag auf dem Weg in ein Krankenhaus. Dort sollte das Kind geplant zur Welt kommen. Das Baby hatte es aber offensichtlich eilig. Die Wehen setzten schon auf der Bundesstraße 42 ein.

Mitarbeiter in der Leitstelle Wiesbaden weist Vater an

Notgedrungen stoppte der werdende Vater kurz vor Wiesbaden-Frauenstein am Straßenrand und rief den Rettungsdienst an. Der Mitarbeiter in der Leitstelle reagierte sofort und wies den Mann an, seine Frau solle sich auf den Rücksitz setzen - um dort die Geburt einzuleiten.

Disponent Philipp Marquardt leitete die Geburt eines Kindes in einem Auto an. Stadt Wiesbaden

Vater hilft mit bemerkenswerter Ruhe bei Geburt

Wie es in einer Mitteilung der Feuerwehr heißt, leitete der Mitarbeiter den Vater ruhig und kompetent mithilfe eines Abfrageprotokolls an. Der Vater folgte den Anweisungen "mit bemerkenswerter Ruhe" - während um ihn herum der Feierabendverkehr brauste.

Baby kommt nach drei Minuten zur Welt

Drei Minuten später war es dann so weit, noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Das kleine Mädchen kam gesund zur Welt und auch der Mutter ging es gut. Beide wurden vor Ort erstversorgt und kamen anschließend sicher in die Wiesbadener Klinik.