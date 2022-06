Durchsuchungen wegen Kinderpornografie

Die hessischen Polizeipräsidien ermitteln aktuell in rund 45 Fällen unter anderem wegen Besitzes und Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Nach Angaben eines Sprechers des hessischen Landeskriminalamtes kommen zwei der Beschuldigten aus Wiesbaden, einer ist 26, der andere 30 Jahre alt.

Eine Sondereinheit des hessischen Landeskriminalamtes hatte in der vergangenen Woche 39 Wohnungen nach kinderpornografischem Material durchsucht. Dabei seien rund 130 Speichermedien sichergestellt worden. Wie der Polizeisprecher mitteilte, laufen die Ermittlungen bereits. In den nächsten Tagen müsse nun geprüft werden, was sich auf den Medien befinde. Nach jetzigem Kenntnisstand würden die Beschuldigten untereinander nicht in Kontakt stehen.