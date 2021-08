Auf einem Jugendnaturzeltplatz in Wiesbaden hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Wie die Stadt mitteilt, hatten dort etwa 60 Jugendliche aus verschiedenen europäischen Ländern campiert. Bei einem Routinetest seien zunächst vier Menschen positiv auf das Virus getestet und dem Wiesbadener Gesundheitsamt gemeldet worden. Bei anschließenden Coronatests aller Teilnehmenden wurden bisher insgesamt 14 positive Fälle ermittelt. Es handele sich um Jugendliche aus Spanien, so die Stadt. Allen Infizierten gehe es gesundheitlich gut. Die Jugendgruppe sei für die Zeit der Quarantäne in einem Gebäude in Wiesbaden untergebracht.