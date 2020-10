per Mail teilen

Am 1. November entscheiden die Wiesbadener Bürgerinnen und Bürger darüber, ob die Citybahn gebaut werden soll. Laut einer Umfrage der VRM Verlagsgruppe ist eine Mehrheit gegen die Straßenbahn.

412 Personen wurden nach Angaben der VRM in Wiesbaden direkt zur Citybahn befragt. 47 Prozent seien gegen den Bau der Straßenbahnlinie, ein Drittel sei dafür. Einem Fünftel der Befragten sei das Projekt egal. Nach Angaben des Marktforschungsinstitutes, das die Befragung durchführte, ist die Ablehnung online noch größer. Hier sprachen sich von mehr als 5.300 Teilnehmern 53 Prozent gegen die City-Bahn aus.

Mainzer hätten gerne die Citybahn

Anders fällt das Urteil in Mainz aus. Knapp 1.100 Personen wurden online befragt. 54 Prozent sind demnach für die neue Straßenbahnlinie. Mehr als zwei von drei Befragten würden die Große Bleiche als Fahrstrecke bevorzugen.

Von Mainz bis in den Taunus

Das geplante Straßenbahnprojekt "Citybahn" soll auf einer rund 40 Kilometer langen Strecke von Mainz durch die Innenstadt von Wiesbaden nach Bad Schwalbach im Taunus führen. In Wiesbaden gibt es Bürgerinitiativen sowohl für als auch gegen das Vorhaben. Die politischen Spitzen der Landeshauptstädte Mainz und Wiesbaden sowie des Rheingau-Taunus-Kreises sprechen sich für die Citybahn aus.

Kosten für Citybahn gestiegen

Die Baukosten für die geplante Citybahn sind aktuellen Prognosen zufolge höher als noch 2016 geschätzt. Eine Machbarkeitsstudie hatte damals Baukosten in Höhe von 305 Millionen Euro ermittelt. Eine Fortschreibung komme nun auf geschätzte Investitionen von bis zu 426 Millionen, so die Citybahn GmbH. Gleichzeitig hätten sich aber die Förderoptionen etwa durch den Bund deutlich verbessert. So zahle der Bund jetzt bis zu 75 Prozent.