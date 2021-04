per Mail teilen

Sprengstoffexperten wollen am Sonntag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärfen. Zur Sicherheit muss ein komplettes Wohngebiet evakuiert werden.

Betroffen davon sind nach Angaben der Stadt etwa 3.500 Menschen. Sie müssen bis 11 Uhr am Sonntag ihre Wohnungen und das Sperrgebiet verlassen. Die Stadt hat auf ihrer Internetseite einen Plan veröffentlicht, der zeigt, welche Straßen zum Sperrgebiet gehören. Betroffen ist auch die Autobahn 643. Sie wird ab 11 Uhr gesperrt.

Stadt Wiesbaden richtet Bürgertelefon ein

Die Feuerwehr Wiesbaden stellt auf ihrer Internetseite alle aktuellen Informationen zur Entschärfung bereit. Die Stadt Wiesbaden hat seit Donnerstag unter der Rufnummer 0611/318080 ein Bürgertelefon geschaltet. Es ist bis Samstag von 8 bis 16 Uhr besetzt. Am Sonntag können bereits ab 7 Uhr Anrufe entgegengenommen werden. Die Stadt rät vor allem denjenigen sich zu melden, die bei der Evakuierung auf Hilfe angewiesen sind.

Sammelunterkünfte in zwei Wiesbadener Schulen

Wem es nicht möglich ist, während der Evakuierung privat unter zu kommen, für den hat die Stadt Wiesbaden zwei Sammelunterkünfte eingerichtet, die Dilthey- und die Leibnizschule. Zu beiden Einrichtungen fahren ab 8 Uhr Sonderbusse von den Haltestellen Calvinstraße und Karawankenstraße.

Bombe soll am Nachmittag entschärft sein

Die Entschärfung der Bombe ist für 15 Uhr vorgesehen. Wie lange die Experten brauchen, um die 125 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen, ist unklar. Die Stadt rechnet damit, dass die Bürger noch am Sonntagnachmittag wieder in ihre Häuser zurück dürfen. Die Bombe war am Dienstag bei Sondierungsarbeiten für ein Neubaugebiet auf einem Feld entdeckt worden.