Wiesbaden begrüßt 2G-Aufhebung

Die Stadt Wiesbaden begrüßt, dass seit heute in Hessen die 2G-Regel im Einzelhandel aufgehoben worden ist. Die Landesregierung hätte so für Rechtsklarheit bei den Regeln für den Einzelhandel gesorgt, sagt der Wiesbadener Oberbürgermeister Mende. Auch im Kulturleben erhofft sich Mende nach eigenen Angaben Entlastung. Bei Veranstaltungen mit bis zu 250 Besucherinnen und Besuchern dürften ab sofort alle Plätze besetzt werden. Im Innenbereich gilt dabei die 2G-plus-Regel und im Freien die 2G-Regel. Außerdem wurde in Wiesbaden ab sofort die Maskenpflicht in der Fußgängerzone aufgehoben.