Führerschein online beantragen

In Wiesbaden können neue Führerscheine seit Freitag online beantragt werden. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können auch der Nachweis über einen Sehtest, eine Erste-Hilfe-Bescheinigung und auch das Passbild digital hochgeladen werden. Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssten also nicht mehr in die Fahrerlaubnisbehörde kommen. Für das begleitete Fahren ab 17 und einen Führerscheinaustausch kann der digitale Führerscheinantrag bisher nicht genutzt werden. Nach Angaben der Stadt Wiesbaden sollen für diese Antragsarten digitale Lösungen auch noch folgen.