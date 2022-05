Stiftung Lesen: Wiesbaden ist "Nachhaltige Vorlesestadt"

per Mail teilen

Die Mainzer Stiftung Lesen hat die Nachbarstadt Wiesbaden als „Nachhaltige Vorlesestadt 2021“ ausgezeichnet. In der Begründung hieß es, dass die Leseförderung in Wiesbaden seit Jahren eine besondere Rolle einnehme. Schon in den vergangenen Jahren wurden diese Projekte von der Stiftung Lesen ausgezeichnet. Damit ist Wiesbaden die einzige Stadt, die alle Preiskategorien gewonnen hat. Die Auszeichnung „Vorlesestadt“ wird neben der Stiftung Lesen von der Wochenzeitung „Die Zeit“, der Deutschen Bahn Stiftung und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund vergeben.