Im Mainzer Stadtteil Hechtsheim ist heute Vormittag erneut der Strom ausgefallen. Inzwischen läuft die Versorgung wieder. In dieser Woche hatte es bereits mehrfach Stromausfälle gegeben.

Nach Angaben der Mainzer Stadtwerke waren kurz nach 11:30 Uhr Haushalte und Betriebe in einem Bereich zwischen Ludwig-Strecker-Straße, Lachweg, Rheinhessenstraße, Heuerstraße und Bürgermeister-Dreibus-Straße ohne Strom. In einigen Straßen in diesem Gebiet sei die Stromversorgung relativ schnell wiederhergestellt gewesen, so die Stadtwerke.

Bei manchen Straßenzügen sei dies aber nicht möglich gewesen. Man habe deshalb mobile Notstromaggregate nach Hechtsheim geschickt, um damit schnellstmöglich die Versorgung im gesamten Gebiet wiederherzustellen. Seit kurz nach 13 Uhr seien die betroffenen Straßenzüge wieder versorgt.

Restaurants und Eisdielen blieben zu

Bereits am Montag um am Donnerstag hatte es in Hechtsheim Stromausfall gegeben. Einige Restaurants konnten deshalb am Donnerstag nicht öffnen. Der Besitzer einer Weinstube berichtete dem SWR, dass er einige Lebensmittel beim Nachbarn in einem Kühlschrank mit Notstromaggregat unterbringen konnte. Der normale Restaurantbetrieb sei so aber nicht zu leisten gewesen. Wie viele Lebensmittel er wegwerfen müsse, prüfe er nun. Der Schaden betrage in jedem Fall mindestens 2.000 Euro.

Wegen des Stromausfalls gab es in Mainz-Hechtsheim am Donnerstag ab mittags kein Eis mehr (Symbolbild). Unsplash/Lama Roscu

Auch ein Eiscafé in Hechtsheim fuhr herbe Verluste ein, da es ab Donnerstagmittag schließen musste. Zwar konnten die rund 500 Liter Eis in einem Kühlhaus mit Notstromaggregat zwischengelagert werden, dennoch mussten einige Eissorten entsorgt werden. Am heißesten Tag der Woche sei dies ein enormer Verlust, so die Chefin der Eisdiele.

Apotheke musste Medikamente retten

Damit die Haltbarkeit von Medikamenten gewährleistet werden konnte, lagerte ein Apotheker die Medikamente kurzerhand im privaten Kühlschrank. Eine Kasse und der Server konnten durch Notstrom noch rund vier Stunden in Betrieb gehalten werden, sodass Notfälle versorgt werden konnten.

Neue Medikamente konnten allerdings nicht mehr bestellt werden. Auch der Großhandel im Gewerbegebiet, der die Apotheken in Mainz-Hechtsheim beliefert, war am Donnerstag ohne Strom.

Bagger hatte wahrscheinlich Stromkabel beschädigt

Der Stromausfall am Donnertag und Freitag stehen laut Stadtwerken möglicherweise im Zusammenhang mit einer Stromunterbrechung am Montag, als ein Bagger ein Stromkabel im Heiligkreuz-Viertel beschädigt hatte. Dieser Schaden konnte am Montag zwar behoben werden, vermutlich führte er aber zu mehreren Folgeschäden an verschiedenen Stellen im Stromnetz.