In Bad Kreuznach richtet die Stadtverwaltung in den Herbstferien wieder zeitlich begrenzte Spielstraßen ein. Nach Angaben der Stadt sollen drei Straßen in verschiedenen Wohngebieten für den Verkehr gesperrt werden, damit Kinder und Jugendliche dort gefahrlos spielen können. Während dieser Zeit wird es in den Straßen verschiedene Aktionen geben. So gebe es beispielsweise ein Angebot von der Kunstwerkstatt und auch das Spielmobil des Kinderschutzbundes wäre vor Ort.