Tausend Menschen protestieren gegen Corona-Maßnahmen

Gestern Abend haben in der Region erneut Menschen gegen die Corona-Maßnahmen protesiert. Alle Proteste sowie Gegendemonstrationen an rund 25 Orten verliefen laut Polizei weitgehend friedlich. Nur in Mainz kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Kritiker der Corona-Maßnahmen und einem Gegendemonstranten. Die Polizei musste einschreiten und Strafanzeigen aufnehmen. Unter anderem in Mainz, Worms, Bad Kreuznach, Alzey und Bingen kamen laut Polizei insgesamt mehr als 1.100 Corona-Kritiker zusammen und rund 230 Gegendemonstranten. Vielerorts musste die Polizei Anzeigen wegen Verstößen, vor allem gegen die Maskenpflicht und das Abstandsgebot, erstatten.