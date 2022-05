Wieder Kita-Streik in Mainz und Rheinhessen

Erst am vergangenen Freitag haben im ganzen Land Erzieherinnen und Erzieher gestreikt. Jetzt folgt die nächste Protestaktion, diesmal bundesweit. Betroffen ist auch Mainz und Rheinhessen.

Die Gewerkschaft ver.di hat für heute zu Streiks in Kindertageseinrichtungen und betreuenden Grundschulen aufgerufen. In Mainz und Rheinhessen beteiligen sich laut ver.di mehr als 300 Beschäftigte an der Arbeitsniederlegung. Sie werden am Vormittag durch die Mainzer Altstadt ziehen und anschließend vor dem Staatstheater eine Kundgebung abhalten.

Anlass für den bundesweiten Streik- und Aktionstag ist die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. In den beiden vorangegangenen Verhandlungsrunden im Februar und März gab es keine Einigung.

"Die Beschäftigten haben während der Pandemie den Laden am Laufen gehalten."

Ver.di fordert eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und eine bessere Bezahlung der Beschäftigten. Seit Beginn der Pandemie hätten die Kindertagesstätten "den Laden am Laufen gehalten", sagt der Tarifkoordinator bei ver.di, Volker Euskirchen. Die Beschäftigten seien am Limit. Daher sei es nicht hinnehmbar, dass der kommunale Arbeitgeberverband nahezu kein Verständnis für die Forderungen zeige.

Erzieherinnen und Erzieher demonstrierten Ende April in Mainz für bessere Arbeitsbedingungen. SWR

Die Mainzer Erzieherin Anne Werner beschreibt den Alltag in ihrer Kindertagesstätte in Mainz-Weisenau als hektisch, es gebe viele Ausfälle durch Krankheit. Zeitweise seien für 40 Kinder nur zwei Betreuer verfügbar. An solchen Tagen sei kaum Zeit, um sich mit den Kindern zu beschäftigen oder einfach nur Fragen der Kleinen zu beantworten. Die Erzieherin beschreibt den Umgang mit den Kindern als "abfertigen".

Mehr Zeit für pädagogische Arbeit gefordert

Ver.di fordert unter anderem Vor- und Nachbereitungszeiten, damit die Fachkräfte mehr Zeit für die pädagogische Arbeit mit den Kindern haben. Außerdem Möglichkeiten, um Praktikantinnen und Praktikanten zu begleiten, einen Anspruch auf Weiterqualifizierung und die finanzielle Anerkennung ihrer Mehrarbeit.

Kommunale Arbeitgeber kritisieren Kita-Streiks

Die dritte Runde der Tarifverhandlungen findet am 16. und 17. Mai in Potsdam statt. Der Verband der kommunalen Arbeitgeber kritisiert die Streiks der Erzieherinnen und Erzieher so kurz vor den Tarifgesprächen. Die Verhandlungsführerin der Arbeitgeber, Karin Welge, sagte, beide Seiten hätten im März vereinbart, dass Vorschläge erarbeitet würden, die Mitte Mai besprochen werden sollen. Der Aufruf zu Streiks sei unverhältnismäßig und belaste das Vertrauen der Eltern in die Kitas.

Aus Sicht der Arbeitgeber sei eine Einigung in der dritten Tarifrunde möglich. Daran arbeite man mit Hochdruck. Einer von den Gewerkschaften geforderten Lohnerhöhung erteilt Welge jedoch eine Absage. Schon jetzt verdiene das Erziehungspersonal in kommunalen Kitas bis zu zehn Prozent mehr als das bei anderen Trägern im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch mehr freie Tage sieht der Arbeitgeberverband kritisch. Die würden angesichts des Fachkräftemangels die Belastung des verbliebenen Personals nur noch verstärken.