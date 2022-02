Mit falschen Corona-Testzertifikaten ins Kino

per Mail teilen

In einem Mainzer Kino sind erneut gefälschte Corona-Testzertifikate aufgetaucht. Wie die Polizei mitteilt, hatten zwei Männer am Freitagabend eine Vorstellung besuchen wollen. Die Kinomitarbeiter erkannten deren Nachweise als Fälschungen, weil sie schon mehrfach falsche Testzertifikate vorgelegt bekommen hatten. Am Samstagabend hatte eine 24-jährige Kinobesucherin ebenfalls einen gefälschten Corona-Test vorgelegt. Die Polizei holte die Frau aus der Kinovorstellung. Gegen alle drei erging Strafanzeige.