Wieder Corona-Proteste erwartet

Die Polizei erwartet, dass es am Montagabend in der Region wieder in mehreren Städten Proteste gegen die Corona-Maßnahmen geben wird. Nach Angaben eines Sprechers wird die größte Versammlung voraussichtlich in Worms stattfinden, mit bis zu 500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Diese Veranstaltung sei nicht offiziell angemeldet. Die Polizei werde kontrollieren, ob die Menschen sich an Abstandsregeln und Maskenpflicht hielten. Weitere Proteste werden laut Polizei in Oppenheim und Bodenheim erwartet - ebenso in Bad Kreuznach und in Mainz. Dort seien jeweils auch Gegendemonstrationen angemeldet worden.