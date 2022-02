Wieder Proteste gegen Corona-Maßnahmen erwartet

Die Polizei in Mainz und Rheinhessen bereitet sich erneut auf Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vor. Einem Sprecher des Mainzer Polizeipräsidiums zufolge wird der Einsatzschwerpunkt am Montagabend in Mainz sein. In der Innenstadt sei eine Demonstration von etwa 250 Corona-Gegnern angemeldet. Wie in der vergangenen Woche gebe es auch drei Gegendemonstrationen.

Die Polizei kündigt an, insbesondere die Einhaltung der Maskenpflicht zu kontrollieren. Laut der aktuellen Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes ist neuerdings das Tragen einer Maske bei Versammlungen Pflicht. Bisher musste die Maskenpflicht von den Kommunen verhängt und begründet werden. Nun sei für alle klar: Wer an Versammlungen teilnimmt, muss Maske tragen.