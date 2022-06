Wieder brennt Mülltonne

In der Mainzer Neustadt hat in der Nacht zum Mittwoch erneut eine Mülltonne gebrannt. Wie die Polizei berichtet, konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Eine Anwohnerin habe einen jungen Mann gesehen, der vom Tatort weggerannt sei. Er habe einen schwarzen Rucksack mit weißem Muster getragen. Die Polizei geht von einer Brandserie aus, da in der Neustadt immer wieder Mülltonnen in Brand gesteckt werden, zuletzt im April. Bei der engen Bebauung in der Neustadt sei das sehr gefährlich. Die Brände könnten schnell auf Häuser übergreifen, so der Polizei.