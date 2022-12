Brandserie in Mainz geht weiter - wieder Feuer in der Neustadt

per Mail teilen

Der Feuerteufel hat wieder zugeschlagen: Erneut wurde in der Nacht zu Freitag in der Mainzer Neustadt eine Mülltonne angezündet. Die Polizei hofft jetzt auf einen bestimmten Zeugen.

Kurz nach 23 Uhr wurde der Feuerwehr gemeldet, dass in der Kreyßigstraße eine große Mülltonne brenne. Die Einsatzkräfte konnten die 1.100 Liter fassende Altpapier-Tonne schnell löschen. Eine zweite Tonne wurde durch das Feuer beschädigt.

Zeuge soll Feuer gefilmt haben

Während die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Flammen löschte, fahndete die Polizei bereits nach dem Brandstifter. Es seien viele Personen kontrolliert und Anwohner zu ihren Beobachtungen befragt worden. Es hätten sich bislang aber keine hilfreichen Anhaltspunkte ergeben, so die Polizei.

Allerdings gebe es Hinweise, dass eine derzeit noch unbekannte Person den Brand gefilmt habe. Diese Person und die Filmaufnahmen könnten für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein. Deshalb bittet die Polizei Personen, die das Feuer gefilmt haben oder andere Hinweise geben können, sich zu melden.

Zeugenhinweise gesucht Wer weitere Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Mainzer Polizei unter der Telefonnummer 06131-65 4210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden oder über die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz.

Feuerteufel zündelt seit Anfang des Jahres

Der oder die Unbekannten halten Polizei und Feuerwehr seit Anfang des Jahres in Atem. Gut 60 Fälle werden inzwischen zu der Brandserie gezählt - mehr als 100 Mülltonnen und Container gingen in Flammen auf. Es entstanden aber auch Schäden an Autos, Garagen, und Gebäuden.