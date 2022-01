Zwei Mal falscher Amokalarm an Schule in Osthofen: Viele Schüler traumatisiert

Nach den zwei falschen Amokalarmen sind viele Schüler der Integrierten Gesamtschule Osthofen unter Schock. Die Schule will das jetzt aufarbeiten.

Für die gesamte Schülerschaft seien die beiden Vorfälle traumatisch gewesen, sagte ein Sprecher der Mainzer Polizei. Zwei Mal war innerhalb einer Woche der Amokalarm in der IGS Osthofen losgegangen. Jedesmal rückte die Polizei mit bis zu 70 Kräften an.

Schule will Vorfälle aufarbeiten

Der Alarm und das Anrücken von so vieler Polizisten müssten Kinder erst mal verkraften, so die Polizei. Auch die Eltern würden darüber berichten, dass ihre Kinder die Vorfälle mitgenommen hätten. Schulleiter Thomas Maar geht davon aus, dass viele Schülerinnen und Schüler vorerst dem Unterricht fern bleiben. Wer aber in die Schule komme, mit dem wollten die Lehrerinnen und Lehrer über die Vorfälle sprechen und ihnen so helfen, sie zu verarbeiten.

Amokalarm-System muss bestehen bleiben

IGS-Schulleiter Maar hofft, dass es nicht erneut zu einem Missbrauch der Alarmvorrichtung kommt. Die Alarmknöpfe seien über das gesamte Schulgelände verteilt und somit nicht zu kontrollieren. Ein Abschalten des Alarm-Systems komme trotz des Missbrauchs nicht in Frage.

Die Schule plane jedoch derzeit, Videokameras zu installieren. Maar sagte dem SWR, dass er diesen Wunsch bei einem Gespräch mit dem Schulträger am Montag äußern werde. Er hoffe, dass durch eine Videoüberwachung der Missbrauch des Amokalarms verhindert werden könne.

Landrat verurteilt Fehlalarme

Der Landrat des Kreises Alzey-Worms, Heiko Sippel, (SPD) dankt den Einsatzkräften von Polizei und Katastrophenschutz für die schnelle Hilfe und das umsichtige Handeln in der Schule. In einer Mitteilung drückt er auch sein Mitgefühl für die Schüler und Lehrer aus.

"Das absichtliche Auslösen eines Alarms stellt einen feigen Akt dar, der keinesfalls als Spaß oder als Streich zu werten ist."



Er hofft, dass die Kinder die dramatischen Stunden der Angst und der Ungewissheit mit Hilfe der Lehrerinnen und Lehrer sowie dem schulpsychologischen Dienst in den kommenden Wochen verarbeiten können.

Zwei Mal Fehlalarm innerhalb einer Woche

Am Montagmorgen gab es innerhalb einer Woche den zweiten Amokalarm. Er war gegen 9.26 Uhr in der IGS Osthofen ausgelöst worden. Laut Polizei ist das Schulgebäude sofort geräumt worden. Rund 1.000 Schülerinnen und Schüler mussten aus ihren Klassen und waren ins Freie von den Beamten geleitet worden.

Spezialkräfte der Polizei durchsuchten daraufhin das Schulgebäude. An die 70 Polizistinnen und Polizisten gingen in jeden Raum des Schulkomplexes. Sie suchten nach etwaigen Gefahren, wie zum Beispiel einer Person, die sich mit einer Waffe in der Schule versteckt. Sie konnten aber keine Gefahr in der Schule ausmachen.

Falscher Alarm kommt Verursacher teuer zu stehen

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei von einem falschen Alarm aus. Laut Polizei hat jemand in der Sporthalle einen Alarmknopf betätigt, der ähnlich wie ein Alarmknopf für Feueralarm, hinter einer Glasscheibe liegt.

Die Polizei sucht jetzt nach dem Verursacher des falschen Alarms. Sollte er ausfindig gemacht werden, muss er wahrscheinlich für die Kosten des Polizeieinsatzes aufkommen.

Jeder Beamte koste 75 Euro pro Stunde, so ein Sprecher. Da 50 bis 70 Polizistinnen und Polizisten in der IGS Osthofen waren und ihr Einsatz mehrere Stunden gedauert habe, müsse der Verursacher des falschen Alarms wahrscheinlich mehrere tausend Euro bezahlen.

Erster falscher Amokalarm

Auch der erste Amokalarm an der IGS Osthofen vergangenen Mittwoch stellte sich kurz danach als falsch heraus. Laut Polizei ist er entweder vorsätzlich oder fahrlässig ausgelöst worden. Der oder die Täter konnten noch nicht ausfindig gemacht werden.