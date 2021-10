So gehen die Testzentren mit den kostenpflichtigen Corona-Tests um

Seit dem 11. Oktober müssen die meisten Menschen Corona-Tests selbst bezahlen. Die Angebote dafür in Mainz und Region sind sehr unterschiedlich - teilweise gibt es auch Flatrates oder Rabatte.

Im Schnitt kosten die Corona-Schnelltests in Rheinhessen zwischen 15 und 20 Euro. Allerdings gibt es bei manchen Testzentren auch Rabatte. So bietet das Testzentrum Rhein-Nahe, das eine Teststelle auf dem Michelin-Parkplatz in Bad Kreuznach betreibt, beispielsweise eine Flatrate an. Für 225 Euro kann man sich im Monat bis zu einmal täglich testen lassen. Schülerinnen und Schüler sowie Studierende bekommen die Flatrate für 150 Euro.

Die Teststation des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Bad Kreuznach hat eine Zehner-Karte für 125 Euro im Angebot. DRK-Mitglieder sollen demnächst nur noch acht Euro pro Test zahlen. Unter den Kunden seien bei Weitem nicht nur Menschen, die nicht geimpft seien, so das DRK. Es kämen beispielsweise auch Geimpfte, die vor einer Familienfeier auf Nummer sicher gehen wollten.

Rabatte für Schulkinder und Studierende in Mainz

Der Anbieter Schnelltest-Deutschland, der aktuell noch zwei Teststationen in Mainz betreibt, will spätestens ab kommender Woche auch ermäßigte Tarife für die Schnelltests anbieten. Das sagte Sprecher Jonas Julino dem SWR. Der normale Preis von 19,90 Euro solle für Schülerinnen und Schüler, Studierende und Auszubildende auf 12 Euro reduziert werden.

Darüber hinaus plane man eine Ermäßigung für Menschen mit geringem Einkommen. Dazu sei man aktuell in Gesprächen mit der Agentur für Arbeit, wie sich diese Idee umsetzen lasse.

Nachfrage nach Corona-Schnelltests sehr unterschiedlich

Genauso wie die Preise ist auch die Nachfrage nach Schnelltests in der Region sehr unterschiedlich. Seit die Tests kostenpflichtig sind, führt das Testzentrum Rhein-Nahe in Bad Kreuznach nach eigenen Angaben nur noch rund 200 Tests pro Tag durch - früher waren es bis zu 600.

Auch im Testzentrum in Worms ist die Nachfrage um rund 50 Prozent zurückgegangen. Die meisten Kunden seien Studierende, die die Tests für die Hochschule brauchen, so die Betreiber. Sie wollen das Testzentrum noch den Oktober über geöffnet lassen und dann Bilanz ziehen, ob es sich noch länger lohnt.

Nächsten Wochen entscheiden über Test-Angebot in Mainz

Auch in Mainz seien die Tests nach wie vor gut nachgefragt, so der Sprecher von Schnelltest-Deutschland, Julino. Vor allem viele Schülerinnen und Schüler nähmen sie in Anspruch, aber auch zahlreiche Menschen, die sich aus unterschiedlichen Gründen nicht impfen lassen könnten. Sollte die Nachfrage in den kommenden Wochen zurückgehen, werde man gegebenenfalls die Öffnungszeiten anpassen.

Großer Ansturm auf Apotheke in Alzey

Über geringe Nachfrage kann die Volker-Apotheke in Alzey nicht klagen - im Gegenteil. Die Apotheke werde gerade zu überrannt, sagt Mitarbeiterin Kathrin Mann, die die Tests in der Apotheke durchführt.

Die anderen Teststellen in der Stadt seien geschlossen worden, als die Tests kostenpflichtig wurden, sagt Mann. Laut der Liste des Gesundheitsministeriums, auf der alle verbliebenen Teststationen aufgeführt sind, gibt es seitdem in Alzey außer der Volker-Apotheke nur noch eine orthopädische Praxis mit eingeschränkten Zeiten, in denen sich die Alzeyer Bürgerinnen und Bürger testen lassen können.

“Das ist eine Vollkatastrophe. Und jetzt kommt bald der Winter - ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.”

Kathrin Mann kann nicht verstehen, warum die anderen Teststationen geschlossen wurden. Die Kunden seien sauer. Manche erzählten, dass sie stundenlang herumtelefoniert hätten, um jemanden zu finden, der sie testet. "Bei uns stehen die Leute dann Schlange, teilweise kommt der eigentliche Apotheken-Betrieb zum Erliegen", so Apotheken-Mitarbeiterin Mann.