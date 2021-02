Der Eigentümer des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes in Worms informiert am Donnerstagnachmittag über die Zukunft der Immobilie. Mit dabei ist auch der Wormser Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Die Stadt Worms hat bereits Interesse am hinteren Teil des ehemaligen Kaufhof-Gebäudes geäußert. Sie möchte Räume für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren mieten, so ein Stadtsprecher. Einziehen soll ein Teil der Stadtverwaltung. Die leide seit Jahren unter Platznot - sowohl im Rathaus als auch am zweiten Standort Adenauerring, so der Sprecher weiter. Nach seinen Worten sei der neue Standort im ehemaligen Kaufhof mitten in der Fußgängerzone ideal für Publikumsverkehr. Ob die Stadt tatsächlich in das ehemalige Kaufhaus einziehen wird, soll Anfang März der Stadtrat entscheiden. Zuletzt war über die Mietkosten und die Mietdauer diskutiert worden. Das ehemalige Kaufhof Gebäude hat eine Gesamtnutzfläche von 4.500 Quadratmetern. Es steht seit Monaten leer.