B420-Sperrung in Nierstein: Das ändert sich ab 2. März

Vor der Stadt Nierstein liegt ein Mammut-Bauprojekt: Die B420 wird am 2. März für zwei Jahre lang gesperrt. Rund um Nierstein könnte das zu einem Verkehrschaos führen.

Das kleine Städtchen Nierstein (Kreis Mainz-Bingen) liegt eigentlich malerisch am Rhein. Mit dem Roten Hang gibt es hier eine der bekanntesten Weinlagen in Deutschland, es gibt viele Weingüter und verkehrstechnisch ist Nierstein auch gut angebunden: Es gibt eine Fährverbindung zur hessischen Rheinseite, einen Bahnhof und die Bundesstraße 9 führt nach Mainz und Worms.

Der Rote Hang in Nierstein ist deutschlandweit für Riesling-Weine bekannt. SWR Katharina Feißt

Und dann gibt es da noch die B420. Diese Straße führt in Nierstein in Richtung rheinhessisches Umland und an die Nahe: Richtung Wörrstadt, Alzey oder Bad Kreuznach. Vor allem bei Pendlerinnen und Pendlern ist die B420 beliebt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) nutzen täglich 14.000 Fahrzeuge die Bundesstraße. In Nierstein geht das allerdings ab dem 2. März nicht mehr. Ein Teilstück wird komplett gesperrt. Denn die Bahnbrücke kurz vor der B9-Kreuzung muss erneuert werden. Laut LBM stammt sie aus dem Jahr 1915 und ist stark beschädigt. Eine Sanierung sei nicht mehr wirtschaftlich. Deshalb wird für die Züge eine neue Brücke gebaut, unter der dann in zwei Jahren wieder der Verkehr rollen kann.

Was bedeutet das?

Die Bahnunterführung wird zuerst abgerissen und dann soll eine neue gebaut werden, die laut LBM doppelt so breit ist, wie die alte. Ab Mitte 2024 soll der Verkehr dann zweispurig von der B420 auf die B9 geführt werden. Bisher gab es in jede Fahrrichtung nur jeweils eine Fahrspur. Außerdem sollen Geh- und Radwege entstehen. Die neue Bahnunterführung soll rund 16 Millionen Euro kosten.

Normalerweise fahren laut Landesbetrieb Mobilität täglich rund 14.000 Fahrzeuge durch die Bahnunterführung in Nierstein. SWR Bild in Detailansicht öffnen So soll die neue Bahnunterführung aussehen: Ab 2024 soll es auf der B420 drei Fahrspuren für den Verkehr geben. LBM Worms Bild in Detailansicht öffnen

Was gibt es für Umleitungsstrecken?

Nach Möglichkeit sollten Autofahrerinnen und Autofahrer Nierstein ab 2. März weiträumig umfahren - und zwar über die Autobahn. Die offizielle Umleitungsstrecke des LBM führt von Mainz kommend über die A60 und A63 zum Alzeyer Autobahnkreuz und dann weiter auf die A61 in Richtung Worms. Außerdem kann die Rheinhessenstraße (L425) genutzt werden. Als Umleitungsstrecke innerhalb der Stadt Nierstein ist die Wörrstädter Straße vorgesehen.

Während der B420-Sperrung haben der Landesbetrieb Mobilität (LBM) und die Stadt Nierstein die Wörrstädter Straße als Umleitungsstrecke ausgewiesen. Zudem wurde an einigen Orten in der Stadt ein absolutes Haltevebot verhängt. Landesbetrieb Mobilität Worms

Ob sich Einheimische und Ortskundige an diese Strecken halten, ist noch unklar. Auch der Niersteiner Bürgermeister Jochen Schmitt (FWG) räumt ein, dass man noch nicht genau wisse, wo die Autoströme entlanggehen werden.

Ist der Zugverkehr von den Bauarbeiten in Nierstein betroffen?

Zunächst haben die Arbeiten an der Bahnunterführung keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr zwischen Mainz und Mannheim. Laut LBM sind für die Züge in Nierstein sogenannte Behelfsbrücken errichtet worden, über die die Züge weiter fahren können.

Die Behelfsbrücken entlasten die alte Bahnbrücke. So kann diese bei laufendem Bahnbetrieb abgerissen werden. SWR

Gibt es Änderungen beim Busverkehr?

Die Busse müssen sich ebenfalls an die Umleitung halten. Sie fahren also auch in den kommenden zwei Jahren durch die Wörrstädter Straße in Nierstein. Nach Angaben einer DB-Regio-Sprecherin entfällt deshalb die Bushaltestelle "Nierstein Bahnhof". Dafür werden aber Ersatzhaltestellen in der Pestalozzistraße/B420 in Höhe Paterweg eingerichtet.

Kommt es trotzdem zum Verkehrschaos in Nierstein?

Der Niersteiner Bürgermeister Jochen Schmitt (FWG) hofft, dass viele Autofahrerinnen und Autofahrer, die nicht in Nierstein wohnen, in den nächsten zwei Jahren einen großen Bogen um die Stadt machen. "Wir können das Projekt nicht alleine mit dem LBM umsetzen, sondern nur mit den Menschen in und um Nierstein."

Deshalb schlägt Schmitt zum Beispiel vor, dass die Niersteinerinnen und Niersteiner sich möglichst zu Fahrgemeinschaften zusammentun oder auch mal im Home-Office arbeiten. Die Stadtverwaltung hat extra eine Facebook-Gruppe eröffnet, in der man sich zu Fahrgemeinschaften verabreden kann. Der Landesbetrieb Mobilität empfiehlt, auf die Bahn umzusteigen.

Was bedeutet die Sperrung für Rettungskräfte und Feuerwehr?

Damit die Rettungskräfte trotz der Sperrung der B420 schnell auf die B9 fahren können, dürfen die Fahrzeuge entgegen der Einbahnstraße auf die B9 fahren. Dafür gilt laut Stadtverwaltung dort ein absolutes Halteverbot. Im April soll dann eine elektronische Tafel in Betrieb genommen werden. Diese Tafel informieren, dass es einen Notfall gibt und Feuerwehr oder Rettungskräfte ihnen entgegenkommen könnten.

Wer wird den Verkehr in Nierstein kontrollieren?

Die Oppenheimer Polizei hat angekündigt, dass sie in den ersten beiden Märzwochen in Nierstein verstärkt im Einsatz sein wird. Auch Bürgermeister Jochen Schmitt will den Verkehr in den ersten Tagen im Auge behalten. "Wir müssen dann schauen, wo es Gefahrenstellen gibt. Zunächst werden wir uns auch täglich mit der Polizei, dem LBM und der Verbandsgemeinde treffen, um zu schauen, wo es Probleme gibt." Auch die Anregungen der Bürger will Schmitt in den weiteren Planungen berücksichtigen.