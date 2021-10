Wasserstoffbus geht in Betrieb

In Wiesbaden geht am Dienstagnachmittag der erste eigene Wasserstoff-Bus der ESWE in Betrieb. Mit dieser Technologie will die Verkehrsgesellschaft einen weiteren Schritt in Richtung emissionsfreier öffentlicher Nahverkehr gehen. Ein Jahr lang hatte die ESWE so einen geliehenen Brennstoffzellenbus getestet – offenbar erfolgreich, zehn eigene will sie bis Ende des Jahres einsetzen. Bis die Busse im regulären Linienverkehr unterwegs sind, dauert es noch zwei bis drei Wochen. Nach Angaben des Verkehrsunternehmens bekommen die Fahrerinnen und Fahrer jetzt erstmal Schulungen, um sich mit den Fahrzeugen vertraut zu machen. Die Wasserstoffbusse sind ein Baustein des Zukunftsplans der ESWE. Das Unternehmen will offen an die Frage gehen, welche Technologie die beste für den Wiesbadener Nahverkehr ist. Ein weiterer Baustein sind batteriebetriebe Busse, die schon seit einiger Zeit im Linienverkehr regulär fahren.