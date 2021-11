Keine Zuschauer bei Sprengung Salzbachtalbrücke erlaubt

Bei der Sprengung der Salzbachtalbrücke an der A66 bei Wiesbaden am kommenden Samstag dürfen aus Sicherheitsgründen keine Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Die Stadt und die Polizei fordern dazu auf, zuhause zu bleiben. Die Sprengung werde auf verschiedenen Social-Media-Kanälen gezeigt. Auch der SWR überträgt das Ereignis am Samstag live von 10-13 Uhr im Fernsehen und im Internet. Laut Polizei sind mehrere Kamera-Drohnen im Einsatz. Von zuhause aus hätten somit alle einen guten und vor allem sicheren Blick auf das Spektakel. All denen, die sich nicht an den Vorschlag halten und es trotzdem vor Ort versuchen wollen, verspricht die Polizei bereits jetzt hartes Durchgreifen. Störungen durch Schaulustige werde konsequent nachgegangen, heißt es. Wer mit dem Auto komme und Staus verursache, müsse mit Strafen rechnen.