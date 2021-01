Die Stadt Wiesbaden gedenkt am Samstag an einen Brand vor genau 50 Jahren im damaligen Kältetechnikwerk der Firma Linde in Mainz-Kostheim. Bei dem tagelangen Einsatz hatten drei Feuerwehrleute ihr Leben verloren.

Am 23. Januar 1971 ging der Notruf des Pförtners der Firma Linda bei der Wiesbadener Feuerwehr ein. Schnell stellte sich heraus, dass die Einsatzkräfte es mit einem Großbrand zu tun hatten. Daraufhin rückte auch die Mainzer Feuerwehr sowie weitere Einsatzkräfte aus dem ganzen Rhein-Mainz-Gebiet an. Die Löscharbeiten schienen Wirkung zu zeigen. Doch als mehrere Feuerwehrleute die Produktionshalle betraten, stürzte diese unerwartet ein. Insgesamt wurden sechs Feuerwehrmänner verschüttet, drei konnten nur noch tot aus den Trümmern geborgen werden. Der Wiesbadener Oberbürgermeister Mende gedenkt der Opfer in einer Mitteilung und bezeichnet die Brandkatastrophe als „beispiellos“ in der Geschichte der Stadt.