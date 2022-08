Vor der Sprengung der Salzbachtalbrücke in Wiesbaden am kommenden Samstag werden ab heute - Donnerstag - schon Teile des nahegelegenen Tierheims evakuiert. Vor allem stressanfällige Hunde müssen laut Tierheim extern untergebracht werden.

Bis zu 20 Hunde würden heute und morgen fürs Wochenende in eine Hundepension am Frankfurter Flughafen gebracht, so eine Tierheim-Sprecherin. Ein Umzug in andere Tierheime sei nicht möglich, weil diese coronabedingt überfüllt seien. Da das Wiesbadener Tierheim nur zum Teil in der Evakuierungszone um die Salzbachtalbrücke liege, könnten die meisten Tiere aber bleiben und würden dort auch am Sprengungstag weiter versorgt. Zudem würden die Außengehege zum Schutz vor Staub abgedeckt und die Rollläden der Hundehäuser geschlossen. Die Kosten für Schutzmaßnahmen und Evakuierung übernimmt die Autobahn GmbH. Am Samstag müssen für die Sprengung dann noch knapp 140 Menschen ihre Wohnungen verlassen und ein Klärwerk teilweise stillgelegt werden.