In Wiesbaden sind seit heute Nacht verschärfte Corona-Regeln in Kraft. So gilt ein Verkaufsverbot von Alkohol für die Zeit von Mitternacht bis 6 Uhr früh. Außerdem müssen Fahrgäste in Bussen bereits an den Haltestellen Mundschutzmasken tragen. Diese Verschärfungen waren nach Angaben der Stadt nötig geworden, da die Zahl der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen war. Einer der Gründe dafür war eine Hochzeitsfeier in Mainz mit mehr als 100 Gästen. Allein dabei hatten sich mehr als 30 Menschen aus Wiesbaden angesteckt.