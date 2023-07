Wetterballon fliegt von Mainz nach Koblenz

Schüler des Schlossgymnasiums in Mainz haben einen Wetterballon steigen lassen - zu Forschungszwecken. Gelandet ist die dazugehörige Sonde auf einem Bürogebäude in Koblenz.

Im Schlepptau hatte der Ballon einen Sensor, der die Temperatur in der Atmosphäre messen sollte. Außerdem sollten Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Lichtintensität auf dem Flug gemessen werden. Ob das geklappt hat, ist noch nicht klar.

Ballon ist geplatzt

Da sich der Ballon ausdehnt, je höher er steigt, wurde er von den Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums am Kurfürstlichen Schloss in Mainz so präpariert, dass er in einer Höhe von etwa 30 Kilometern platzt. Danach segelte die Sonde an einem kleinen Fallschirm Richtung Erde.

Sechs Stunden von Mainz nach Koblenz

Am Dienstagabend sendete das GPS-Gerät erste Signale von der Sonde. Die Schüler und Lehrer des Schlossgymnasiums gehen davon aus, dass die Sonde in der Koblenzer Innenstadt gelandet ist - und zwar auf dem Flachdach eines Bürogebäudes. Die Schüler haben das Unternehmen kontaktiert. Jemand vom Hausmeisterservice kann voraussichtlich erst am Donnerstag auf das Dach steigen, um die Sonde zu suchen. Die Mainzer Schüler und Lehrer hatten eigentlich damit gerechnet, dass der Fallschirm im Rhein-Kinzig-Kreis östlich von Frankfurt landet.