per Mail teilen

Am Nachmittag diskutiert der Werkausschuss des Kreistags Mainz-Bingen darüber wie der Müll in Zukunft entsorgt werden soll. Im Zentrum steht die Frage, ob in diesem Bereich die Zusammenarbeit mit der Stadt Mainz fortgesetzt oder die Müllentsorgung öffentlich ausgeschrieben werden soll.