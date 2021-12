Evangelische Gemeindehäuser in der Region vor dem Aus?

In den kommenden Jahren könnten auch in der Region evangelische Gemeindehäuser geschlossen werden. Das hat ein Sprecher der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau nach der Synode in Worms erklärt. Hintergrund sei der zum Teil sehr schlechte Zustand der Gebäude. Bei der Synode wurde diskutiert, ob die Kirche aus der Finanzierung etwa der Hälfte ihrer Gemeindehäuser aussteigt – die Gemeinden müssten diese dann komplett selbst übernehmen, was nach Angaben des Sprechers äußerst schwierig sei. Der Beschluss dazu soll auf der kommenden Synode im November in Frankfurt gefällt werden.