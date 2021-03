per Mail teilen

Die Fährbetreiber in Rheinhessen haben wegen der Corona-Pandemie nach eigenen Angaben bis zu 60 Prozent weniger Passagiere. Ihnen fehle vor allem der Pendlerverkehr. Die Hilfen der Länder Rheinland-Pfalz und Hessen reichten bei weitem nicht um die Betriebskosten zu decken, sagen die Fährbetreiber.

Wegen der Corona-Situation fallen bei der Rheinfähre Landskrone zwischen Nierstein und Kornsand auch geplante Bauarbeiten an der Rampenanlage aus. Die Rücklagen werden für die schwierige finanzielle Situation benötigt, sagte Geschäftsführerin Cornelia Dries. Bis Sommer halte die Rheinfähre Landskrone aber noch durch.

Das sagt auch Michael Maul, der die Fähre zwischen Ingelheim und Oestrich-Winkel betreibt. Bei dem guten Wetter am vergangenen Wochenende hätten außerdem wieder mehr Fußgänger und Radfahrer die Fähre genutzt. Maul hofft auf einen umsatzreichen Sommer wie im vergangenen Jahr, wo er drei Mal so viele Fahrradfahrer befördert habe, wie in den Jahren zuvor.