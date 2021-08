Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Betrieben und Ämtern in Rheinhessen und an der Nahe arbeiten wieder mehr in den Büros. Die Homeoffice-Pflicht wurde bundesweit zum Juli ausgesetzt. Beim Glashersteller Schott in Mainz sollen die etwa 1.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung künftig wieder wenigsten die Hälfte ihrer Arbeitszeit im Betrieb arbeiten. Das werde aber sehr flexibel gehandhabt, sagte ein Unternehmenssprecher. In Zeiten der hohen Corona-Infektionszahlen seien nur 20 Prozent der Angestellten im Büro gewesen, der Rest habe von zuhause gearbeitet. Die Nachfrage der Mitarbeiter auf dauerhafte Homeoffice-Möglichkeiten sei gestiegen. Das bestätigt auch die Kreisverwaltung in Bad Kreuznach. Die Zahl der Angestellten, die auch künftig von zuhause arbeiten wollten, habe sich mehr als verdoppelt.