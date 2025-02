per Mail teilen

Die Fluglärmkommission Frankfurt hat erste Ergebnisse des Probebetriebs für ein neues Landeanflug-Verfahren vorgestellt. Das soll auch in Mainz abends für weniger Fluglärm sorgen.

Schlafen bei offenem Fenster? Vielleicht gibt es für Mainzerinnen und Mainzer, die sich von Fluglärm belästigt fühlen, bald Erleichterung. Im vergangenen Sommer haben zwischen 22 und 23 Uhr viele Flugzeuge im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen einen Bogen um die dicht besiedelten Gebiete in Offenbach, Hanau und Mainz gemacht.

Getestet wurde der sogenannte "Segmented Approach " innerhalb des letzten Sommerflugplans, von Juli bis Oktober 2024. Im Winter war es schon einmal getestet worden, nun wurde er auch in der Sommerzeit ausprobiert.

Was ist "Segmented Approach" ? Bei dieser Art der Landung schwenkt der Pilot erst später auf die eigentlich vorgesehene Anfluglinie und umfliegt damit stärker besiedelte Gebiete. Er verlässt damit die Routen, die durch Signale markiert sind, um damit stärker besiedelte Gebiete zu umfliegen. Voraussetzung sind allerdings gute Wetterbedingungen und eine entsprechende technische Ausstattung des Flugzeugs. Quelle: Forum Flughafen und Region

Abends zwei Drittel weniger Flüge über Mainz

Laut Fluglärmkommission mit Erfolg: Die Auswertungen würden zeigen, dass zwischen 22 und 23 Uhr im Schnitt zwei Drittel der Flugzeuge die neue Route nehmen konnten. Zwischen 23 und 0 Uhr seien es mehr als 90 Prozent gewesen – dabei handelt es sich um verspätete Flüge, denn von 23 bis 5 Uhr gilt eigentlich ein Nachtflugverbot für den Frankfurter Flughafen.

"Die Anwendungsquoten sind gut", so die Geschäftsführerin der Fluglärmkommission, Anja Wollert. Das habe auf der Standard-Anflugroute automatisch für weniger Lärm gesorgt. Es stünden aber noch einige weitere Lärmmessungen aus. Der Probebetrieb habe aber allgemein gezeigt, dass etwa 20 Anflüge pro Stunde auf der neuen Flugroute möglich seien.

Flugroute nur bei wenig Flugverkehr möglich

Der Erfolg der Flugroute hänge unter anderem vom Wetter ab und davon, wie viele Flüge gleichzeitig ankommen. Bei zu vielen Anflügen klappe der "Segmented Approach" nicht.

Aus diesem Grund lasse sich die neue Route auch nicht am frühen Morgen und generell tagsüber umsetzen - da sei die Anzahl der Flüge zu groß.

Weniger Fluglärm? - Messungen werden ausgewertet

Als nächstes stehen laut der Fluglärmkommission nun weitere Lärmmessungen im Bereich der neuen Anflugroute an. "Wir wollen die Route noch weiter optimieren, damit möglichst wenige Menschen von Fluglärm in den Abendstunden betroffen sind", so Anja Wollert.

Außerdem soll es Gespräche mit betroffenen Kommunen im Rahmen eines Beteiligungsverfahrens geben. Erst danach werde darüber entschieden, ob das neue Anflugverfahren für die Abendstunden in einen Regelbetrieb gehen kann.

Fluglärmgegner fordern neue Route auch tagsüber

Fluglärmgegner hoffen, dass sich das Umfliegen mit der neuen Route bewährt und das Verfahren in den Regelbetrieb übernommen wird – auch tagsüber und nicht erst nach 22 Uhr.