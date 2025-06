Weniger Fluglärm für Mainz und Wiesbaden?

per Mail teilen

Die Städte Mainz und Wiesbaden könnten vermutlich künftig weniger stark von Fluglärm betroffen sein. Bis es leiser wird, dürften aber einige Jahre vergehen.

Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport und die Deutsche Flugsicherung teilten am Mittwoch mit, dass die Flugbwegungen in den kommenden Jahren insgesamt zunehmen werden. Aus diesem Grund müssten die Abflugrouten anders genutzt werden.

Mehr Flüge in den kommenden Jahren

Bis zum Jahr 2030 werde es 560.000 Flugbewegungen im Jahr geben. Das wäre im Vergleich zu aktuellen Zahlen ein Plus von etwa 120.000 Flügen. Mit dem bisherigen Konzept seien so viele Starts und Landungen nicht machbar, heißt es von Seiten des Flughafenbetreibers Fraport und der Deutschen Flugsicherung. Deshalb sei geplant, nach dem Start deutlich mehr Fluzeuge über den Taunus fliegen zu lassen.

Entlastung der Südumfliegung über Mainz und Rheinhessen

Die so genannte Südumfliegung, die unter anderem über die Stadt Mainz führt, würde dadurch entlastet. Wann die Änderungen in Kraft treten könnten, ist derzeit noch nicht bekannt. Allerdings ist nach SWR-Informationen in den kommenden zwei bis drei Jahren noch nicht damit zu rechnen.

In der Karte deutlich zu sehen: Die grün markierte Abflugslinie, die so genannte "Südumfliegung" führt direkt über Mainz. Deutsche Flugsicherung

Aktuelle Flugrouten von Flughafen Frankfurt bleiben bestehen

An den derzeitigen Abflugrouten würde sich allerdings nichts ändern. Sie blieben bestehen, auch dann, wenn möglicherweise 2030 die Zahl der jährlichen Flugbewegungen tatsächlich auf 560.000 ansteigen würde. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr hat man in Frankfurt etwa 440.000 Starts und Landungen gezählt.

Kritik an Flughafen-Erweiterung aus Rheinhessen

Kritik an der geplanten Erhöhung der Flugbewegungen kommt unter anderem von der Initiative gegen Fluglärm in Rheinhessen. Deren Sprecher Karsten Jakobs sagte dem SWR, es gebe seitens der Flughafenbetreiber nach wie vor keine Motivation für Lärmschutz. Es ginge seit Jahrzehnten um die Frage, wie man mehr Flugzeuge abfertigen könne.

Es geht immer nur darum: Wie kriegen wir mehr Flieger auf die Bahn.

Auch wenn es für die Anwohner der Südumfliegung möglicher leiser würde, ginge dies auf Kosten von Menschen, die in anderen Teilen des Rhein-Main-Gebietes lebten. Eine reine Lärmverschiebung, so sagt er. Dabei sei die Anzahl der Flugbewegungen bereits jetzt nicht mehr erträglich - für die ganze Region.