Corona-Infektionen gehen deutlich zurück

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist in den vergangenen sieben Tagen überall in der Region Rheinhessen/Nahe deutlich zurückgegangen. In Mainz beispielsweise ist die Inzidenz innerhalb einer Woche sogar um gut ein Drittel gesunken. Vor einer Woche lag die Zahl bei über 2.000, nach Angaben des Landesuntersuchungsamts liegt sie aktuell bei 1.240.

Ebenfalls deutlich niedrigere Werte verzeichnen die Landkreise Mainz-Bingen und Bad Kreuznach. Die höchste Inzidenz in Rheinhessen hat derzeit der Kreis Alzey-Worms mit fast 1.800. Dort stecken sich weiterhin viele junge Menschen mit Corona an.

Aus der Wochenstatistik des Landesuntersuchungsamts ist zu sehen, dass mit der derzeitigen Omikron-Variante nur wenige Menschen aus der Region ins Krankenhaus müssen. Diese sind zudem fast ausschließlich über 60 Jahre alt. Und, so die Experten, 80 Prozent der Betroffenen sind entweder gar nicht oder unvollständig geimpft.