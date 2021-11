Weniger Stände auf Mainzer Weihnachtsmarkt

Rund 15 Prozent der Standbetreiber auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt werden in diesem Jahr nicht kommen. Das hat Marco Sottile, Sprecher der Mainzer Schausteller, mitgeteilt.

Auf dem Mainzer Weihnachtsmarkt gilt in diesem Jahr die Corona-2G-Regel, auch für Standbetreiber mit Kundenkontakt. Da jedoch viele ihrer Mitarbeiter aus Rumänien oder Polen kämen und weder geimpft noch genesen seien, könnten einige Budenbesitzer nicht am Weihnachtsmarkt teilnehmen. Ein weiteres Problem sei das Fehlen der Verkaufsware. Da lange unklar war, ob es in diesem Jahr Weihnachstmärkte geben würde, hätten einige Beschicker keine Ware bestellt. Diese nun so kurzfristig zu bekommmen, sei schwierig. Nach Angaben von Sottile sind zudem viele verunsichert, wie sich die Corona-Lage weiterentwickelt. Immer mehr Weihnachtsmärkte würden aufgrund der steigenden Inzidenzzahlen doch noch kurzfristig abgesagt.