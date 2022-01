Nur wenige Corona-Patienten in Krankenhäusern der Region

An der Unimedizin in Mainz werden eigenen Angaben zufolge drei Corona-Patienten intensivmedizinisch betreut. Insgesamt sind 32 an Covid erkrankte Patienten im Krankenhaus, so eine Sprecherin der Unimedizin. Von den drei Personen, die auf der Intensivstation lägen, müssten zwei künstlich beatmet werden. Ähnlich sieht es auch im Klinikum Worms aus. Hier sei von 23 Menschen, die wegen Corona behandelt werden müssten, lediglich ein kleiner Teil auf der Intensivstation, so eine Sprecherin. Keiner müsse zurzeit künstlich beatmet werden. Das gilt auch für die Krankenhäuser der Marienhaus-Gruppe in Bingen und Mainz. 13 Corona-Patienten würden insgesamt in beiden Häusern behandelt, lediglich ein Patient in Mainz werde intensivmedizinisch betreut, er könne aber selbstständig atmen. Im DRK-Krankenhaus in Alzey gibt es fünf Corona-Fälle, alle liegen auf Normal-Stationen