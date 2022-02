Kaum Corona-Impfungen in rheinhessischen Apotheken

Zum bundesweiten Impfstart in Apotheken bieten bislang in der Region nur wenige Apotheken Corona-Impfungen an. Das geht aus einer Liste des Deutschen Apothekerverbandes hervor. Unter anderem hat die Phoenix-Apotheke in der Mainzer Oberstadt heute bereits erste Kundinnen und Kunden gegen Corona geimpft. Das Angebot richte sich vor allem an berufstätige Menschen, die nicht ins Impfzentrum oder zu einem Hausarzt gehen könnten. Während die Zornheimer Apotheke an diesem Samstag einen sogenannten Impfmarathon anbietet, haben die Stern Apotheke in der Mainzer Neustadt und die Volker Apotheke in Alzey bisher noch keine Impftermine vergeben. Interessierte würden sie aber auf eine Liste aufnehmen und bei Bedarf auch eine eigene Impfaktion planen. Nach Angaben der Landesapothekerkammer sind nur knapp 70 der fast 1000 Apotheken in Rheinland-Pfalz impfbereit.