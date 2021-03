Die Praxis von Dr. Christoph Lembens in Mainz ist seit Beginn der Corona-Krise Anlaufstelle für viele Menschen, die vermuten, sich mit dem Virus infiziert zu haben. Seit die Anzahl der positiv Getesteten drastisch steigt, habe auch die Nachfrage nach Corona-Tests in seiner Praxis massiv zugenommen, berichtet er. Seine Mitarbeiter seien inzwischen komplett am Limit und es sei kein Ende in Sicht. mehr...