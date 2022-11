SWR-Studio Koblenz, per Fax, Uhrzeit

Moderation für : SWR1 +4

Beitragstitel : Weltrekordversuch Beatles-Museum Bad Ems

Datum : 26.11.22

Autor : Andreas Krisam

Beschäft.-Datum : 26.11.22

Die alte Kurstadt Bad Ems an der Lahn ist eigentlich für ihre Thermalquellen, die Kuranlagen oder ihre Spielbank bekannt. Wer genau hinschaut entdeckt aber mitten in der Prachtallee, der Römerstraße, ein Schaufenster das so gar nicht in die Kuridylle passt. Es zeigt vier weltbekannte Liverpooler Musiker und den genauso bekannten gelben Schriftzug „Yellow Submarine“. Dahinter verbirgt sich das gleichnamige Café - und: ein „Beatles-Museum“. Es gehört dem Beatles-Fan Axel Ketterer, der sich mit dem Museum und der Kneipe einen Traum erfüllt hat. Als er während der Corona-Epidemie schließen musste hat er mal grob seine Sammlerstücke gezählt. Auf rund 10.000 kam er, mehr als der aktuelle Weltrekord eines Museums in Buenos Aires ( rund 8.000). Heute (Samstag) hat er mit zwei unabhängigen Zeugen und einem Notar alle Exponate gezählt, fotografiert und dokumentiert und: er hat den WELTREKORD (bitte Bestätigung abwarten, schicke ich per Teams…). Jetzt werden die Unterlagen zur Guinness Redaktion geschickt, damit sich dann in ein paar Wochen Bad Ems auch offiziell „größte Beatles-Sammlung der Welt“ nennen darf. SWR-Reporter Andreas Krisam hat sich für uns schon mal im Bad Emser Beatles Museum bei Axel Ketterer umgesehen….

O- Ton Atmo Spieluhren

Aus einer Vitrine zwischen Beatles-Postern, Schallplatten und gelben U-Booten fischt Axel Ketterer drei kleine Spieluhren raus und zieht sie auf . Ganz zarte klimpern sie die Beatles-Hits Yellow Submarine und Yesterday. Schon ein wenig lauter tönt You're gonna loose that Girl aus einem aufklappbaren Kofferplattenspieler

O- Ton:

Wenn er seine Sammlerstücke präsentiert glänze die Augen des langhaarigen Beatles Fans. Zur Feier des Tages trägt er ein Kapuzenshirt mit dem Album -Cover des Sergeant Peppers Loneley Hearts club Band

O- Ton:

Apropos Hemden: im 2. Stock hängt ein Kleiderständer voller Beatles-Tour Shirts

O- Ton:

Noch älter sind Reste des berühmten Liverpooler Cavern Clubs. Dort wo für die Pilzköpfe alles begann. Den Club gibt es längst nicht mehr, aber…

O- Ton:

Die Beatles live hat der 66-jährige nie gesehen, aber immerhin mal Paul McCartney, in Köln 1999:

O- Ton:

Stundenlang könnte Axel erzählen, davon woher dieses Feuerzeug oder jene Plastikfigur kommt, von Flohmärkten oder Internetschnäppchen. Und er muss heute noch lächeln, wenn er daran denkt warum er heute Weltrekordler ist…

O- Ton.