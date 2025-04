per Mail teilen

In Mainz ist am Samstag die größte Bibelseite der Welt gedruckt worden. Für die Stadt war es nicht der erste Weltrekord.

Die Aktion fand am Rheinufer statt. Anlass war das Eröffnungsfest des Kultursommers Rheinland-Pfalz und der 625. Geburtstag von Johannes Gutenberg. Der Mainzer hat den Buchdruck mit beweglichen Lettern erfunden. Der berühmteste Sohn der Stadt wird deshalb als "Man of the Millennium" bezeichnet.

35 Quadratmeter große Bibelseite

Um an Johannes Gutenberg zu erinnern, wurde auf dem Mainzer Fischtorplatz die erste Seite des Johannes-Evangeliums auf einen riesigen Papier gedruckt - in vier verschiedenen Farben.

Insgesamt 13 Druckplatten mussten dafür eingefärbt werden. Sie wurden dann zu einer großen Buchseite zusammengesetzt. Das Ganze immerhin mit der stattlichen Größe von fünf mal sieben Metern.

Auf den Druckstock wurden dann Papier, ein Teppich und eine Platte auf gelegt. Zum Schluss fuhr mehrmals ein Auto über die gesamte Konstruktion und ersetzte so die Presse.

Die gedruckte Riesenseite soll später im Mainzer Dom aufgehängt werden.

Weltrekord im Hängematten-Chillen

Der Druck einer überdimensionalen Bibelseite ist aber nicht der erste kuriose Weltrekord in Mainz. Im Juli 2016 stellten die Mainzer und Mainzerinnen gemeinsam am Rheinufer einen Weltrekord im Hängematten-Chillen auf. In insgesamt 269 Hängematten lagen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen fünf Minuten lang. Ganz wichtig dabei: Kein Körperteil durfte den Boden berühren und es wurde gemeinsam die Fastnachtshymne "Olé Olé Fiesta" gesungen.

Größter magnetischer Kugelbeschleuniger der Welt

2017 folgte dann ein weiterer Mainzer Weltrekord. Da wurde nämlich von Mainzer Schülern und Schülerinnen und Forschenden der Johannes Gutenberg-Universität der größte magnetische Kugelbeschleuniger der Welt gebaut.

Mainzelbahnstrecke für Weltrekordversuch gesperrt

Auf dem über 500 Meter langen Kugelbeschleuniger wurden insgesamt 700 Stahlkugeln mithilfe von Magneten beschleunigt und so eine Kettenreaktion ausgelöst. Der Kugelbeschleuniger wurde damals auf den Straßenbahnschienen der extra für den Weltrekord gesperrten Mainzelbahnstrecke aufgebaut.

Idee zum Weltrekord in Mainzer Unibüro entstanden

Als am Ende die letzte Stahlkugel am Ziel ankam, "war die Freude schon groß", erinnert sich Karl Geib heute - knapp acht Jahre später. Er ist noch immer Mitarbeiter am Institut für Physik an der Johannes Gutenberg-Universität und hatte damals gemeinsam mit dem Physiker Christian Schneider die Idee zum Weltrekordversuch.

Schiefster Turm der Welt in Gau-Weinheim

Aber nicht nur in Mainz wurden Weltrekorde aufgestellt, sondern auch etwa 30 Kilometer entfernt im rheinhessischen Gau-Weinheim (Kreis Alzey-Worms). Denn dort steht der offiziell schiefste Turm der Welt. 5,4277 Grad - das ist die Neigung des mittelalterlichen Glockenturms von Gau-Weinheim. Zum Vergleich: Der Schiefe Turm von Pisa ist nur um 3,97 Grad geneigt. Seit 2023 hält der Gau-Weinheimer Turm aus dem 16. Jahrhundert den Weltrekord im Guinness-Buch.

Warum ist Turm in Gau-Weinheim so schief?

Warum der Turm so schief ist, darüber gibt es verschiedene Vermutungen. Vielleicht ist der weiche Lehmboden unter dem Turm etwas abgesackt. Oder es wurde zu viel Wein getrunken, als der Turm damals gemauert wurde, erzählt Dorfchronist Erwin Gottschlich schmunzelnd.

Gelingt der Weltrekordversuch am Samstag in Mainz, kommt noch ein weiterer rheinhessischer Weltrekord dazu. Die überdimensionierte Bibelseite, so der Plan der Stadt, soll dann später im Mainzer Dom aufgehängt werden.