Weltkriegsbombe bei Gensingen entdeckt - Evakuierungen und Sperrungen angekündigt

Bei Deichbauarbeiten nahe Gensingen ist ein 500 Kilogramm schwerer Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Er soll am Donnerstag entschärft werden.

Die Fliegerbombe war den Angaben zufolge bei Arbeiten am Naheufer bei Gensingen gefunden worden. Dort wird zurzeit der Nahedeich ertüchtigt. Am Mittwochabend gab die Kreisverwaltung Mainz-Bingen erste Informationen zu geplanten Evakuierungen und Sperrungen bekannt.

Grundschule und Kitas in Gensingen bleiben am Donnerstag geschlossen

Demnach müssen für die Entschärfung Teile der Gemeinden Gensingen, Grolsheim und Langenlonsheim evakuiert werden. Dies diene der Sicherheit der Anwohner, teilte die Kreisverwaltung mit. Schon jetzt seien die Zufahrtsstraßen zur Nahebrücke über die L424 gesperrt. Ab Donnerstagmorgen seien weitere, großräumige Sperrungen notwendig. Betroffene können sich über die Internetadresse www.sprendlingen-gensingen.de informieren. Auch ein Bürgertelefon soll es am Donnerstag geben. Grundschule und Kitas in Gensingen bleiben laut Kreisverwaltung am Donnerstag geschlossen.