Zum Weltkindertag am Sonntag gibt es auch am Samstag schon in Städten wie Mainz und Wiesbaden Veranstaltungen. Der Tag soll auf die Rechte von Kindern aufmerksam machen. In der Mainzer Innenstadt gibt es am Samstagvormittag die so genannte Meile der Kinderrechte. Auf der Ludwigsstraße informieren zwölf Stände unter anderem darüber, wie es um Kinderrechte in anderen Regionen der Welt wie Afrika bestellt ist. Zentrum der Veranstaltung ist das symbolische Grundgesetz, eine Säule. An sie können Kinder die Rechte legen, die ihnen am wichtigsten sind. Ein Clown und ein Kinderzauberer sorgen für Abwechslung. In Wiesbaden gibt es am Samstagnachmittag auf dem Schlossplatz eine Fotoausstellung. Die Kinder- und Jugendzentren der Stadt wollen mit den Fotos zeigen, was den Kindern in der Corona-Zeit und insbesondere während des Lockdowns gefehlt hat.