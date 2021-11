Zum Weltfrühgeborenentag leuchten am Mittwoch verschiedene Gebäude in der Region lila, zum Beispiel der Fastnachtsbrunnen in Mainz, die Kinderklinik Helios in Wiesbaden und das Klinikum Worms. Lila gilt als die Farbe für frühgeborene Babys. Seit 2011 macht der internationale Weltfrühgeborentag am 17. November auf das Thema aufmerksam. Allein in Deutschland gibt es circa 60.000 Frühgeburten jährlich, das entspricht in etwa jedem zehnten Kind. Das Klinikum Worms wird auch noch morgen (18. November) lila leuchten. Der Grund: Am 18. November ist der Weltpankreaskrebstag, der auf die gefährliche Erkrankung Bauchspeicheldrüsenkrebs aufmerksam machen soll.