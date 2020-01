Speyer, Worms und Mainz bemühen sich seit Jahren darum, dass ihre Stätten jüdischer Kultur UNESCO-Welterbe werden. Heute wird der Aufnahmeantrag offiziell unterzeichnet.

In der Neuen Synagoge Mainz stellt Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) gemeinsam mit Vertretern der beteiligten Arbeitsgruppe den Welterbe-Antrag vor. Er soll am 23. Januar formal bei der Weltkulturorganisation in Paris eingereicht werden und rückt den historisch bedeutsamen Wert der Stätten in den Mittelpunkt.

Dauer 0:51 min SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz Speyer, Worms und Mainz bemühen sich seit Jahren darum, dass ihre Stätten jüdischer Kultur UNESCO-Welterbe werden. Heute wird der Aufnahmeantrag offiziell unterzeichnet.

In Speyer soll die um 1120 gebaute Mikwe, ein Ritualbad, den Welterbe-Status erhalten. In Worms sind es neben einer etwas kleineren Mikwe und der Synagoge der Friedhof "Heiliger Sand". In Mainz gehört der ebenfalls mittelalterliche Friedhof "Judensand" zu den Stätten, die ins Welterbe aufgenommen werden sollen.

Wofür steht der Begriff SchUM-Städte? Zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert entwickelte sich am Rhein ein geistiges und kulturelles Zentrum des Judentums. 1220 schlossen sich die drei Gemeinden der Städte Speyer, Worms und Mainz zu einem Bündnis zusammen. Der Begriff SchUM setzt sich aus den hebräischen Anfangsbuchstaben für die drei Städte zusammen: Schin (Sch) für Schpira (Speyer), Waw (U) für Warmaisa (Worms) und Mem (M) für Magenza (Mainz). Bis heute verdeutlichen Bauten wie Synagogen, Friedhöfe und Bäder den Einfluss der SchUM-Gemeinden.

Erstellt wurde das 600 Seiten umfassende Nominierungsdossier unter Federführung des Landes Rheinland-Pfalz. Das Kultusministerium in Mainz hatte die Bewerbung bereits 2012 auf die nationale Vorschlagsliste eingereicht. Seit 2016 haben die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, das Kulturministerium, Wissenschaftler, der SchUM-Verein, die Städte Speyer, Worms und Mainz sowie die jüdischen Gemeinde Mainz/Worms den Antrag erarbeitet.